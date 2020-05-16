Ученые обнаружили на поверхности спутника Юпитера Европы мощные гейзеры
Анализируя снимки, сделанные телескопом Hubble, ученым удалось совершить новое открытие на поверхности спутника Юпитера. Они утверждают, что Европа покрывается мощными гейзерами из-за давления скрытого поверхностью океана.
Ученые уверены, что под поверхностью спутника планеты-гиганта может скрываться большой океан с водой в жидком виде. Гравитация Юпитера приводит к прогреву океанических вод, в связи с чем ледовая шапка планеты покрывается трещинами и мощными гейзерами. Рассмотреть данный процесс с помощью телескопа проблематично, но в рамках полетов Hubble смог зафиксировать наличие протонов, которые удерживают магнитное поле. При этом над северными полярными областями спутника оказался провал. Предполагается, что причина кроется в наличии гейзеров.
С помощью компьютерного моделирования специалисты выяснили, что провалы в гравитационном поле могут возникнуть в результате контакта атмосферы и протонов. Указанный эффект создается гейзерами над северными регионами Европы.
Ученые уверены, что под поверхностью спутника планеты-гиганта может скрываться большой океан с водой в жидком виде. Гравитация Юпитера приводит к прогреву океанических вод, в связи с чем ледовая шапка планеты покрывается трещинами и мощными гейзерами. Рассмотреть данный процесс с помощью телескопа проблематично, но в рамках полетов Hubble смог зафиксировать наличие протонов, которые удерживают магнитное поле. При этом над северными полярными областями спутника оказался провал. Предполагается, что причина кроется в наличии гейзеров.
С помощью компьютерного моделирования специалисты выяснили, что провалы в гравитационном поле могут возникнуть в результате контакта атмосферы и протонов. Указанный эффект создается гейзерами над северными регионами Европы.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:37