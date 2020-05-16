Ученые обнаружили на поверхности спутника Юпитера Европы мощные гейзеры





Ученые уверены, что под поверхностью спутника планеты-гиганта может скрываться большой океан с водой в жидком виде. Гравитация Юпитера приводит к прогреву океанических вод, в связи с чем ледовая шапка планеты покрывается трещинами и мощными гейзерами. Рассмотреть данный процесс с помощью телескопа проблематично, но в рамках полетов Hubble смог зафиксировать наличие протонов, которые удерживают магнитное поле. При этом над северными полярными областями спутника оказался провал. Предполагается, что причина кроется в наличии гейзеров.С помощью компьютерного моделирования специалисты выяснили, что провалы в гравитационном поле могут возникнуть в результате контакта атмосферы и протонов. Указанный эффект создается гейзерами над северными регионами Европы.