«Мама, папа, я вас люблю!»: Дочь Навки и Пескова Надежда подготовила для родителей видеосюрприз

- начинает декламировать пятилетняя наследница фигуристки. На последнем слове девочка имитирует объятия, демонстрируя, как скучает по своим родным. В конце ролика малышка обращается к родителям: «Мама, папа, я вас люблю!», посылая им поцелуи.Навка и Песков инфицированы коронавирусом и находятся в больнице. Сюрприз от дочери, судя по хештегу «счастье», доставил фигуристке и ее мужу огромную радость.- коротко подписала ролик спортсменка.