«Мама, папа, я вас люблю!»: Дочь Навки и Пескова Надежда подготовила для родителей видеосюрприз
Татьяна Навка показала фооловерам видеосюрприз, подготовленный для них с Дмитрием Песковым дочерью Надеждой. Девочка эмоционально прочитала стихотворение о семье и отметила, как сильно любит отца и мать.
«Летит, летит планета по имени Земля. На ней зимой и летом живет моя семья!» - начинает декламировать пятилетняя наследница фигуристки. На последнем слове девочка имитирует объятия, демонстрируя, как скучает по своим родным. В конце ролика малышка обращается к родителям: «Мама, папа, я вас люблю!», посылая им поцелуи.
Навка и Песков инфицированы коронавирусом и находятся в больнице. Сюрприз от дочери, судя по хештегу «счастье», доставил фигуристке и ее мужу огромную радость. «Моя Вселенная!» - коротко подписала ролик спортсменка.
«Летит, летит планета по имени Земля. На ней зимой и летом живет моя семья!» - начинает декламировать пятилетняя наследница фигуристки. На последнем слове девочка имитирует объятия, демонстрируя, как скучает по своим родным. В конце ролика малышка обращается к родителям: «Мама, папа, я вас люблю!», посылая им поцелуи.
Навка и Песков инфицированы коронавирусом и находятся в больнице. Сюрприз от дочери, судя по хештегу «счастье», доставил фигуристке и ее мужу огромную радость. «Моя Вселенная!» - коротко подписала ролик спортсменка.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 14:30