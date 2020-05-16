В России женщина три года жила с "мужским" паспортом





Женщина получила новый паспорт после оформления брака, но не заметила, что в графе стоит мужской пол. В 2018 году она обратила внимание на ошибку, но продолжила пользоваться документом из-за нехватки времени обратиться в миграционную службу. В ведомстве позднее сообщили, что паспорт можно считать утерянным или недействительным, так как женщине нужно было сразу решить проблему.Новый паспорт был выдан гражданке России 15 мая текущего года. Из-за использования документа с неверными данными женщине пришлось оплатить государственную пошлину, установленную законом. В полиции отметили, что применение паспорта с неправильно указанным полом могло стать причиной более серьезных проблем с законом.