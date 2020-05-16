АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты из Германии назвали способы избежания проблем с кожей за ушами при длительном ношении…
EUR 79.13 USD 73.21
Курс валют на 16.05.2020

В России женщина три года жила с "мужским" паспортом

В России женщина три года жила с паспортом, оформленным на мужчину. Уроженка Пермского края столкнулась с проблемой при оформлении документов, хотя ранее даже смогла взять кредит на свое имя.
В России женщина три года жила с "мужским" паспортом

Женщина получила новый паспорт после оформления брака, но не заметила, что в графе стоит мужской пол. В 2018 году она обратила внимание на ошибку, но продолжила пользоваться документом из-за нехватки времени обратиться в миграционную службу. В ведомстве позднее сообщили, что паспорт можно считать утерянным или недействительным, так как женщине нужно было сразу решить проблему.

Новый паспорт был выдан гражданке России 15 мая текущего года. Из-за использования документа с неверными данными женщине пришлось оплатить государственную пошлину, установленную законом. В полиции отметили, что применение паспорта с неправильно указанным полом могло стать причиной более серьезных проблем с законом.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 14:25

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Мозг млекопитающих склонен к…
Дмитрий Иванов рассказал об отношениях между его дочерью и новой…
Ученые обнаружили на поверхности спутника Юпитера Европы мощные…
«Мама, папа, я вас люблю!»: Дочь Навки и Пескова Надежда подготовила для родителей…
В России женщина три года жила с "мужским"…
«Ну это же идиотизм»: Илана Юрьева прокомментировала требование носить маски на…
С момента выхода “Брата-2” прошло 20 лет: Алексей Балабанов опередил свое время в написанном…
Толкалина в честь дня рождения Михаила Булгакова процитировала строки из «Мастера и…
Состоялся дебют гибридной версии Nissan…
Дмитрий Тарасов на самоизоляции решил поиграть в…
Кейт Бекинсейл на видео показала, как правильно готовить “пиццу” из…
«Доченьки-наездницы»: Николаев надеется, что скоро его дочери Юлия и Вероника смогут…
Турция открыла границы гражданам РФ для получения медицинских…
Ученые нашли у собак антитела к…
«Соблюдали все меры предосторожности»: Смехова отметила 20-летие сына Артема в компании экс-мужа и его…
Ученые определили генетический механизм развития хищничества у…
Иванов о заявлении на Милявскую: «У меня нет задачи посадить ее в…
Посольство Чехии выразило протест в связи с осквернением памятника чехословацким легионерам в…
В России после самоизоляции психологи станут…
У Ирины Пеговой на шоу «Танцы со звездами» отказала правая…
Citroen представила автомобиль, на котором в ЕС можно ездить без…
Наталья Чистякова-Ионова проверила своего пса на терпение и…
NI: Наращивание китайской военной мощи вызывает тревогу…
Эвелина Бледанс почувствовала резкое ухудшение самочувствия после выхода на…
Эксперт Татьяна Руженцова назвала диарею частым симптомом у детей с…
«Есть еще надежда»: Елена Летучая исполнила танец с племянницей…
Доктор меднаук Юрий Фокин оценил безопасность проведения школьных занятий на свежем…
В Госдепе США переживают из-за действий России в…
Просмотреть все новости