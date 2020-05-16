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«Ну это же идиотизм»: Илана Юрьева прокомментировала требование носить маски на улице

Илана Юрьева высказала свое мнение относительно требования носить маски на улице. Звезда телепроекта «Уральские пельмени» считает данную меру «идиотизмом».
«Ну это же идиотизм»: Илана Юрьева прокомментировала требование носить маски на улице

По мнению проживающей в столице актрисы, применять средство защиты во время пребывания вне дома вредно и бесполезно. Илана Юрьева разместила в Stories на странице в Instagram сюжет, который запечатлела в процессе прогулки с наследницей. Знаменитость заявила, что требование по поводу масок является «идиотизмом». Она отметила, что их следует носить в публичных местах, где ходят много людей. Однако во время прогулок в одиночестве смысла в этом нет, добавила юмористка. Как сказала участница популярного шоу, сейчас правительство и так лишает граждан возможности дышать свежим воздухом.

Юная дочь Юрьевой также решила высказать свое мнение по поводу требований властей и призвала россиян не выходить из квартиры до завершения карантина. Девочка отметила, что потом можно будет постоянно гулять на улице.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 14:18

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