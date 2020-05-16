«Ну это же идиотизм»: Илана Юрьева прокомментировала требование носить маски на улице





По мнению проживающей в столице актрисы, применять средство защиты во время пребывания вне дома вредно и бесполезно. Илана Юрьева разместила в Stories на странице в Instagram сюжет, который запечатлела в процессе прогулки с наследницей. Знаменитость заявила, что требование по поводу масок является «идиотизмом». Она отметила, что их следует носить в публичных местах, где ходят много людей. Однако во время прогулок в одиночестве смысла в этом нет, добавила юмористка. Как сказала участница популярного шоу, сейчас правительство и так лишает граждан возможности дышать свежим воздухом.Юная дочь Юрьевой также решила высказать свое мнение по поводу требований властей и призвала россиян не выходить из квартиры до завершения карантина. Девочка отметила, что потом можно будет постоянно гулять на улице.