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С момента выхода “Брата-2” прошло 20 лет: Алексей Балабанов опередил свое время в написанном сценарии

С момента выхода фильма “Брат-2” прошло 20 лет, а его сценарий сейчас считается гениальным из-за точных и местами пророческих высказываний. Алексей Балабанов опередил время, когда написал сценарий и снимал свой шедевр.

Во время пандемии коронавируса фраза “Мальчик, ты не понял водочки нам принеси! Мы домой летим” оказалась особенно актуальной. Для Дарьи Юргенс роль в “Брате-2” стала наиболее известной. Банкира Белкина сыграл Сергей Маковецкий, который работал в особняке, находящемся в музее-заповеднике “Горки Ленинские”. Артист признался, что специально забывал текст и затягивал съемки, чтобы дольше чувствовать себя олигархом. Водителя Бена, подбросившего главного героя до города, сыграл Рэй Толер, а американский трак арендовали у дальнобойщика на четыре часа. Зрители увидели массу пророческих фраз в работе Балабанова, например, про Севастополь и первобытную силу темнокожих.

Благодаря Александру Дьяченко, который работал в театре и был знаком со звездами НХЛ, в фильме снялись Алексей Морозов, Яромир Ягр и Дарюс Каспарайтис. Большое количество городских сцен “Брата-2” сняты именно в Чикаго.

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Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:13

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