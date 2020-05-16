«Доченьки-наездницы»: Николаев надеется, что скоро его дочери Юлия и Вероника смогут увидеться

Пока Николаеву и его родным приходится довольствоваться видеопосланиями. Знаменитость показал два таких ролика со своими «доченьками-наездницами»: старшей, оседлавшей лошадь, и младшей, гоняющей во дворе дома на самокате.- подписал видео артист.Поклонники отметили, что очень хорошо понимают чувства композитора, поскольку сейчас многие, как и он, скучают в разлуке по своим детям, кто-то по внукам, родителям. Фолловеры восхитились, как уверенно держатся «на своих скакунах» дочери Николаева и похвалили их за смелость.