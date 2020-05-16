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«Доченьки-наездницы»: Николаев надеется, что скоро его дочери Юлия и Вероника смогут увидеться

Игорь Николаев рассказал Instagram-фолловерам, как сильно скучают друг по другу его дочери – Юлия, проживающая в США, и маленькая Вероника. Композитор надеется, что совсем скоро ограничения снимут, и все они смогут увидеться.
«Доченьки-наездницы»: Николаев надеется, что скоро его дочери Юлия и Вероника смогут увидеться

Пока Николаеву и его родным приходится довольствоваться видеопосланиями. Знаменитость показал два таких ролика со своими «доченьками-наездницами»: старшей, оседлавшей лошадь, и младшей, гоняющей во дворе дома на самокате. «Надеемся на лучшее, которое, как в песенке Шаинского, конечно, впереди!» - подписал видео артист.

Поклонники отметили, что очень хорошо понимают чувства композитора, поскольку сейчас многие, как и он, скучают в разлуке по своим детям, кто-то по внукам, родителям. Фолловеры восхитились, как уверенно держатся «на своих скакунах» дочери Николаева и похвалили их за смелость.

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ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:46

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