«Доченьки-наездницы»: Николаев надеется, что скоро его дочери Юлия и Вероника смогут увидеться
Игорь Николаев рассказал Instagram-фолловерам, как сильно скучают друг по другу его дочери – Юлия, проживающая в США, и маленькая Вероника. Композитор надеется, что совсем скоро ограничения снимут, и все они смогут увидеться.
Пока Николаеву и его родным приходится довольствоваться видеопосланиями. Знаменитость показал два таких ролика со своими «доченьками-наездницами»: старшей, оседлавшей лошадь, и младшей, гоняющей во дворе дома на самокате. «Надеемся на лучшее, которое, как в песенке Шаинского, конечно, впереди!» - подписал видео артист.
Поклонники отметили, что очень хорошо понимают чувства композитора, поскольку сейчас многие, как и он, скучают в разлуке по своим детям, кто-то по внукам, родителям. Фолловеры восхитились, как уверенно держатся «на своих скакунах» дочери Николаева и похвалили их за смелость.
Пока Николаеву и его родным приходится довольствоваться видеопосланиями. Знаменитость показал два таких ролика со своими «доченьками-наездницами»: старшей, оседлавшей лошадь, и младшей, гоняющей во дворе дома на самокате. «Надеемся на лучшее, которое, как в песенке Шаинского, конечно, впереди!» - подписал видео артист.
Поклонники отметили, что очень хорошо понимают чувства композитора, поскольку сейчас многие, как и он, скучают в разлуке по своим детям, кто-то по внукам, родителям. Фолловеры восхитились, как уверенно держатся «на своих скакунах» дочери Николаева и похвалили их за смелость.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:46