Толкалина в честь дня рождения Михаила Булгакова процитировала строки из «Мастера и Маргариты»

Артистка обратилась к знаменитому писателю в новом посте и отметила, что очень по нему скучает. Свои слова Любовь Толкалина объяснила тем, что никто лучше Михаила Булгакова не смог бы описать то, что сейчас происходит с людьми. По мнению звезды кино, из этого получился бы отличный роман, если бы им занялся покойный драматург. Разместив поздравление с днем рождения, актриса решила процитировать строки из «Мастера и Маргариты», посчитав их довольно актуальными в настоящее время.Поклонники решили написать свои предположения по поводу того, что Булгаков мог бы ответит их кумиру. По словам одних юзеров, он бы «одобрил» Толкалину. Как отметили другие, еще при жизни автор наперед описал все, что сейчас происходит с русским народом. Некоторые удивились тому, что артистка помнит дату рождения легендарного писателя.