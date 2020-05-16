Состоялся дебют гибридной версии Nissan Kicks





Начало реализации запланировано на июнь. В Таиланде стоимость авто составит $27,7-$ 32,7 тысячи. Постепенно география продаж будет расширяться, однако стоимость для других стран пока не называется. Гибридный двигатель e-Power получит ДВС с максимальной мощностью в 129 «лошадей».Силовой агрегат контролируется посредством электронных систем. Двигатель требует проведения подзарядки литий-ионной батареи. Последняя имеет ёмкость 1,57 кВт∙ч. Непосредственно аккумулятор включает в себя 4 модуля и скрыт под креслами переднего ряда. Контроль скорости осуществляется через усилие, прилагаемое к педали акселератора.Для авто несколько изменили дизайн экстерьера. Фронтальная часть отличается более крупной радиаторной решеткой, а также изменённой светодиодной оптикой. Помимо этого модель укомплектовали новыми обвесами и колёсные дисками. В салоне появилась новая система мультимедиа.