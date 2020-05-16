«Соблюдали все меры предосторожности»: Смехова отметила 20-летие сына Артема в компании экс-мужа и его жены

Супругу своего бывшего мужа Светлану Смехова называет подругой, а также восхищается красотой избранницы повзрослевшего сына. Кроме них на празднике присутствовала кума актрисы Ольга Кабо. Знаменитость поинтересовалась у матери именинника, что она чувствует в этот день. Смехова отметила, «мальчик, слава Богу, подрос», ее окружают прекрасные люди, поэтому можно считать, что жизнь удалась.Актриса добавила, что при подготовке праздника соблюдались все меры предосторожности. Сама Смехова на всякий случай сделала тест на коронавирус и результат оказался отрицательным.