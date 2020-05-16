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Дмитрий Тарасов на самоизоляции решил поиграть в баскетбол

Дмитрий Тарасов решил попробовать свои силы в баскетболе. В историях на странице в Instagram футболист клуба «Рубин» обнародовал ролик, на котором отрабатывает дальний бросок мяча в корзину.
Дмитрий Тарасов на самоизоляции решил поиграть в баскетбол

Судя по сюжету, спортсмен решил поиграть в баскетбол на площадке, расположенной рядом с его особняком. Тарасов сперва бросил мяч с дальнего расстояния, после чего подбежал к штрафной зоне и снова закинул его в кольцо уже из-под него. В ролике можно заметить, что футболист полностью восстановился после травмы, полученной в одной из последних игр текущего сезона.

Тарасов ранее высказывался по поводу обсуждения его отношений с Ольгой Бузовой. По словам спортсмена, певица рассказала «свою версию их развода», которая не совсем соответствует действительности. Футболист заявил, что пока не собирается вступать в дискуссии на эту тему, но в будущем определенно выскажет собственное мнение.

Спортсмен может вернуться в «Рубин» уже в продолжении текущего футбольного сезона, игры которого должны возобновиться с 21 июня. В ближайшие дни команда должна приступить к тренировкам.

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Спорт
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 14:00

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