Дмитрий Тарасов на самоизоляции решил поиграть в баскетбол





Судя по сюжету, спортсмен решил поиграть в баскетбол на площадке, расположенной рядом с его особняком. Тарасов сперва бросил мяч с дальнего расстояния, после чего подбежал к штрафной зоне и снова закинул его в кольцо уже из-под него. В ролике можно заметить, что футболист полностью восстановился после травмы, полученной в одной из последних игр текущего сезона.Тарасов ранее высказывался по поводу обсуждения его отношений с Ольгой Бузовой. По словам спортсмена, певица рассказала «свою версию их развода», которая не совсем соответствует действительности. Футболист заявил, что пока не собирается вступать в дискуссии на эту тему, но в будущем определенно выскажет собственное мнение.Спортсмен может вернуться в «Рубин» уже в продолжении текущего футбольного сезона, игры которого должны возобновиться с 21 июня. В ближайшие дни команда должна приступить к тренировкам.