Кейт Бекинсейл на видео показала, как правильно готовить “пиццу” из кота

Кейт Бекинсейл находится на самоизоляции вместе с питомцами, с участием которых снимает забавные видео. В новом ролике звезда фильмов “Перл-Харбор” и “Другой мир”, решила продемонстрировать, как правильно готовить “пиццу” из кота. Большой белоснежный любимец с длинной шерстью во время записи видео находился на лежанке желтого цвета, а потом звездная хозяйка обложила питомца томатами и анчоусами. Все свои действия актриса комментировала, объяснив, что не готовила “тесто” самостоятельно, а использовала готовое.В другом своем видео Кейт Бекинсейл спародировала стрижку у парикмахера, где главным клиентом оказался ее пушистый друг. Как известно, в доме звезды живут несколько котов и собак.