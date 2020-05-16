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Кейт Бекинсейл на видео показала, как правильно готовить “пиццу” из кота

Кейт Бекинсейл показала, как правильно делать “пиццу” из кота. Соответствующее видео американская актриса разместила на своей странице в Instagram.

Кейт Бекинсейл находится на самоизоляции вместе с питомцами, с участием которых снимает забавные видео. В новом ролике звезда фильмов “Перл-Харбор” и “Другой мир”, решила продемонстрировать, как правильно готовить “пиццу” из кота. Большой белоснежный любимец с длинной шерстью во время записи видео находился на лежанке желтого цвета, а потом звездная хозяйка обложила питомца томатами и анчоусами. Все свои действия актриса комментировала, объяснив, что не готовила “тесто” самостоятельно, а использовала готовое.

В другом своем видео Кейт Бекинсейл спародировала стрижку у парикмахера, где главным клиентом оказался ее пушистый друг. Как известно, в доме звезды живут несколько котов и собак.

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Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:52

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