Иванов о заявлении на Милявскую: «У меня нет задачи посадить ее в тюрьму»





На днях в прессе появились слухи, будто бывший муж знаменитости написал на нее заявление в полицию якобы с намерением доказать, что их союз был фиктивным. В сообщении говорится, будто Дмитрий Иванов готов сделать все возможное, лишь бы артистка ответила за свои обвинения. Как отметил сам спортсмен, у него нет никаких обид на Лолиту Милявскую. Тренер понимает, что при разводе супруги стараются высказать все, что накопилось у них за время совместной жизни. Как считает бывший избранник исполнительницы, в разрыве отношений виноваты оба партнера.Иванов отметил, что «суд вынес справедливое решение» - брак с певицей был настоящим, но теперь звезды разведены., - подытожил сквошист. В настоящее время он встречается с новой возлюбленной Ольгой Кулиевой, с которой проводит все свободное время.