Турция открыла границы гражданам РФ для получения медицинских услуг





В распоряжении также указаны Грузия, Казахстан, Ирак, Ливия, Киргизия, Молдавия, Туркмения и Украина. Перечень стран будет пополняться по мере стабилизации ситуации с коронавирусом. В правительстве Турции отметили, что пересечь границу страны смогут только лица с негативным тестом на COVID-19.Все данные о странах, граждане которых смогут попасть на территорию Турции, будут вноситься в Международную систему медицинского контроля. Желающие пройти лечение должны связаться с клиникой и попросить предоставить документы, подтверждающие цель визита. После этого нужно сдать анализ на коронавирус даже в случае, если ранее подобный тест был пройден.Первый случай COVID-19 в Турции был зафиксирован 10 марта. Носителем инфекции оказался местный житель, вернувшийся из путешествия по Европе. Всего в стране было зарегистрировано порядка 146 тысяч случаев заражения. Более 4 тысяч пациентов с коронавирусом скончались. Выздороветь удалось примерно 106 тысячам зараженных.