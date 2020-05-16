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Турция открыла границы гражданам РФ для получения медицинских услуг

Турция разрешила въезд на территорию страны для граждан России, которым требуется лечение в местных медицинских учреждениях. Власти государства также ослабили карантин, введенный на фоне пандемии коронавируса.

В распоряжении также указаны Грузия, Казахстан, Ирак, Ливия, Киргизия, Молдавия, Туркмения и Украина. Перечень стран будет пополняться по мере стабилизации ситуации с коронавирусом. В правительстве Турции отметили, что пересечь границу страны смогут только лица с негативным тестом на COVID-19.

Все данные о странах, граждане которых смогут попасть на территорию Турции, будут вноситься в Международную систему медицинского контроля. Желающие пройти лечение должны связаться с клиникой и попросить предоставить документы, подтверждающие цель визита. После этого нужно сдать анализ на коронавирус даже в случае, если ранее подобный тест был пройден.

Первый случай COVID-19 в Турции был зафиксирован 10 марта. Носителем инфекции оказался местный житель, вернувшийся из путешествия по Европе. Всего в стране было зарегистрировано порядка 146 тысяч случаев заражения. Более 4 тысяч пациентов с коронавирусом скончались. Выздороветь удалось примерно 106 тысячам зараженных.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 13:44

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