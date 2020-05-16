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Ученые нашли у собак антитела к коронавирусу

Международная группа ученых во главе со специалистами Гонконгского университета обнаружила у собак антитела к коронавирусу. Результаты проведенного исследования были опубликованы в издании Nature.

В разных странах по всему миру были обнаружены случаи заражения собак коронавирусом, в связи с чем ученые решили проверить вероятность передачи COVID-19 от инфицированных хозяев. В рамках нового исследования у 15 питомцев, чьих владельцев доставили в медучреждение с диагностированным недугом, взяли необходимые анализы. Животных в итоге изолировали, а у двух из них нашелся РНК SARS-CoV-2.

В мазках из носа 17-летнего шпица не удалось выявить полноценный вирус из-за слабого его проявления. Спустя два дня после возвращения домой собака скончалась, что ученые связали с побочным заболеванием. Положительные результаты анализа были получены у молодой овчарки спустя сутки после проявления симптомов у ее хозяина. Однако у другой собаки, которая жила в том же доме, коронавирус выявлен не был. Выяснилось, что вирусный геном у больных собак и их хозяев оказался одинаковым. До сих пор ученые не могут подтвердить или опровергнуть вероятность передачи COVID-19 от домашних питомцев к человеку и наоборот.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:37

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