У Ирины Пеговой на шоу «Танцы со звездами» отказала правая нога

Пегова танцевала в паре с Андреем Козловским и не хотела его подводить. Однако из-за серьезного повреждения ноги актриса практически не могла ходить, чтобы попасть на паркет она согласилась на инъекцию. Перед эфиром звезде вкололи в тазобедренный сустав «какой-то убийственный укол», после которого ее бросало то в жар, то в холод. Когда эта адская боль прошла, она «чудом задвигалась».Поклонники до сих пор с восторгом вспоминают победный номер Пеговой. Многие признались, что даже не подозревали о танцевальных способностях любимой актрисы. К слову, благодаря проекту звезда влюбилась в танцевальное искусство, она развивается в этом направлении, занимается бальными танцами, принимает участие в различных соревнованиях и демонстрирует прекрасный профессиональный уровень. Своими достижениями актриса часто радует поклонников, не устающих восхищаться ее талантом.