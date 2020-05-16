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Ученые определили генетический механизм развития хищничества у растений

Ученые из Вюрцбургского университета определили механизм развития хищничества у растений. В качестве образца в ходе исследования использовалась венерина мухоловка, способная ловить насекомых.

«Хищничество у растений связано с особенностями среды обитания. Чаще всего они не получают минеральные вещества из воздуха и грунта, из-за чего развивается подобие плотоядности. Адаптация некоторых видов растений длилась миллионы лет. Встретить мухоловку во влажном климате с достаточной концентрацией кислорода в воздухе невозможно. То же самое касается росянок, которые в процессе развития стали выпускать особый липкий состав с неприятным для человека запахом», - рассказали специалисты.

Ученым удалось установить, что ближайшие предки современных хищных растений жили более 60 миллионов лет назад. Тогда произошла дупликация всего генома флоры, вызвав появление новых подвидов. Одним из них оказались плотоядные растения, сохранившиеся по сей день.

По словам специалистов, геном мухоловки практически не отличается от других представителей класса, питающихся исключительно через корневую систему. Предки современных «хищников» имели большие размеры, но по ДНК были идентичны современным представителям флоры.

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Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 13:24

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