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Наталья Чистякова-Ионова проверила своего пса на терпение и выдержку

Наталья Чистякова-Ионова вслед за другими звездами приняла участие в популярном челлендже. Однако для этого певица выбрала не своих детей, а пса по кличке Муфтик, проверив его на терпение и выдержку.
Наталья Чистякова-Ионова проверила своего пса на терпение и выдержку

Многие родители стали повторять за Кайли Дженнер флешмоб, устраивая проверки для своих наследников. Оксана Самойлова устроила зефирный эксперимент для средней дочери Джигана Леи. Наталья Чистякова-Ионова также решила испытать модный тренд, выбрав для этого свою собаку. В подписи к размещенному в Instagram ролику певица написала, что, возможно, домашний питомец, не продемонстрирует хорошее терпение и выдержку.

Прежде чем покинуть комнату, Глюкоза пригрозила псу пальцем, скомандовав, что оставленную на тарелке еду трогать нельзя. Как можно наблюдать на кадрах, Муфтик сразу же съел аппетитные котлеты, стоило артистке уйти. Когда она вернулась, то не особо удивилась поступку любимца, так как этого от него и ожидала.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 12:44

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