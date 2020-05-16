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Citroen представила автомобиль, на котором в ЕС можно ездить без прав

Компания Citroen представила автомобиль Ami, на котором в Европе можно ездить без прав. Также транспортным средством разрешается управлять подросткам.
Citroen представила автомобиль, на котором в ЕС можно ездить без прав

Стоимость модели Citroen Ami в Европе составляет 6 тысяч евро в базовой вариации. Компания также решила предоставлять услуги каршеринга. Взять транспортное средство в аренду можно всего за 22 евро в месяц в любом дилерском центре производителя. Длина Citroen Ami составляет примерно 2,5 метра. Под капотом модели располагается двигатель на 8 лошадиных сил. Автомобиль может развивать скорость до 45 километров в час.

Citroen Ami выпускается только с электрическими силовыми агрегатами, но остальные технические характеристики могут варьироваться в зависимости от версии. В базовой вариации автомобиля имеются цифровая приборная панель и мультимедийная система. В документации к транспортному средству говорится, что оно представляет собой квадроцикл, для вождения которого не требуется разрешение.

Единственным недостатком автомобиля эксперты называют отсутствие средств безопасности. Несмотря на это Citroen Ami отлично подойдет для поездки за город. В салоне транспортного средства имеются два посадочных места для водителя и пассажира.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 12:53

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