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В России после самоизоляции психологи станут востребованее

В России после снятия режима самоизоляции популярность психологов значительно вырастет. По словам заместителя главы ИМБП РАН Юрия Бубеева, у граждан РФ могут появиться определенные расстройства и даже фобии.

«Часть людей столкнутся с нежеланием выходить из самоизоляции. В странах, где карантин начинают постепенно отменять, граждане продолжают пользоваться онлайн-сервисами и работают удаленно. Желание остаться дома связано с развившейся фобией заразиться, которая сохранится даже в случае, если опасности не будет», - пояснил Бубеев.

По словам специалиста, части россиян не удастся справиться с психологическими проблемами. Из-за этого они будут обращаться к профильным экспертам в надежде избавиться от фобий. В некоторых случаях не обойдется без медикаментозного лечения.

Бубеев рассказал, что постоянно нахождение в помещении и редкие прогулки отражаются не только на психике, но и на работе всего организма. Из-за отсутствия внешних раздражителей негативное воздействие может быть оказано на иммунную систему человека, который станет чаще болеть ОРВИ. Эксперт разделил граждан на три категории: паникующих, волнующихся и адекватно оценивающих положение. Именно первым двух придется обращаться за помощью к психологам.

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Общество
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 13:06

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