Эвелина Бледанс почувствовала резкое ухудшение самочувствия после выхода на работу

Звезде пришлось практически весь следующий день провести без еды, с грелкой на животе». Проблемы у Бледанс начались еще до выхода из дома. Собираясь на работу, знаменитость почувствовала недомогание: ей резко стало плохо и сильно разболелся живот. Актриса, привыкшая выходить на съемочную площадку, невзирая на состояние здоровья, и на этот раз решила собрать волю в кулак и отправилась к Андрею Малахову на «Прямой эфир».Бледанс не скрывает, что согласилась на участие в телешоу из-за денег, поскольку из-за долгой самоизоляции средства у семьи заканчиваются. В ином случае она с удовольствием осталась бы дома и наслаждалась времяпрепровождением с восьмилетним сыном Семеном. Теперь, признается звезда, перед очередным выходом на работу десять раз подумает, хотя склона считать, что ее недомогание можно объяснить психосоматикой.