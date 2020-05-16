Эвелина Бледанс почувствовала резкое ухудшение самочувствия после выхода на работу
Эвелина Бледанс строго соблюдала правила самоизоляции и практически не покидала дом, уделяя внимание «особенному» сыну. Первый за время карантина выход на работу обернулся для актрисы серьезной проблемой: у нее ухудшилось самочувствие, подскочила температура.
Звезде пришлось практически весь следующий день провести без еды, с грелкой на животе». Проблемы у Бледанс начались еще до выхода из дома. Собираясь на работу, знаменитость почувствовала недомогание: ей резко стало плохо и сильно разболелся живот. Актриса, привыкшая выходить на съемочную площадку, невзирая на состояние здоровья, и на этот раз решила собрать волю в кулак и отправилась к Андрею Малахову на «Прямой эфир».
Бледанс не скрывает, что согласилась на участие в телешоу из-за денег, поскольку из-за долгой самоизоляции средства у семьи заканчиваются. В ином случае она с удовольствием осталась бы дома и наслаждалась времяпрепровождением с восьмилетним сыном Семеном. Теперь, признается звезда, перед очередным выходом на работу десять раз подумает, хотя склона считать, что ее недомогание можно объяснить психосоматикой.
Звезде пришлось практически весь следующий день провести без еды, с грелкой на животе». Проблемы у Бледанс начались еще до выхода из дома. Собираясь на работу, знаменитость почувствовала недомогание: ей резко стало плохо и сильно разболелся живот. Актриса, привыкшая выходить на съемочную площадку, невзирая на состояние здоровья, и на этот раз решила собрать волю в кулак и отправилась к Андрею Малахову на «Прямой эфир».
Бледанс не скрывает, что согласилась на участие в телешоу из-за денег, поскольку из-за долгой самоизоляции средства у семьи заканчиваются. В ином случае она с удовольствием осталась бы дома и наслаждалась времяпрепровождением с восьмилетним сыном Семеном. Теперь, признается звезда, перед очередным выходом на работу десять раз подумает, хотя склона считать, что ее недомогание можно объяснить психосоматикой.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:30