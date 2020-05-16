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Эвелина Бледанс почувствовала резкое ухудшение самочувствия после выхода на работу

Эвелина Бледанс строго соблюдала правила самоизоляции и практически не покидала дом, уделяя внимание «особенному» сыну. Первый за время карантина выход на работу обернулся для актрисы серьезной проблемой: у нее ухудшилось самочувствие, подскочила температура.
Эвелина Бледанс почувствовала резкое ухудшение самочувствия после выхода на работу

Звезде пришлось практически весь следующий день провести без еды, с грелкой на животе». Проблемы у Бледанс начались еще до выхода из дома. Собираясь на работу, знаменитость почувствовала недомогание: ей резко стало плохо и сильно разболелся живот. Актриса, привыкшая выходить на съемочную площадку, невзирая на состояние здоровья, и на этот раз решила собрать волю в кулак и отправилась к Андрею Малахову на «Прямой эфир».

Бледанс не скрывает, что согласилась на участие в телешоу из-за денег, поскольку из-за долгой самоизоляции средства у семьи заканчиваются. В ином случае она с удовольствием осталась бы дома и наслаждалась времяпрепровождением с восьмилетним сыном Семеном. Теперь, признается звезда, перед очередным выходом на работу десять раз подумает, хотя склона считать, что ее недомогание можно объяснить психосоматикой.

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ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:30

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