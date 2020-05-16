NI: Наращивание китайской военной мощи вызывает тревогу в России

«Пекин добился успехов в авиации, противоракетной обороне и военно-морском флоте. В Южно-Китайском море стали все чаще проходить учения ВМФ, вызывающие реакцию у экспертов из России. Часть из них не видит КНР в качестве потенциального противника, но стабилизация отношений страны с США становится причиной определенных опасений», - пишет издание The National Interest.





О наращивании военных мощностей в Китае высказался Юрий Тавровский, являющийся профессором РУДН. По его словам, национальные интересы КНР и РФ во многих отраслях совпадают. Развитие армии пока не вызывает серьезные опасения, но в случае наращивания присутствия на приграничных регионах могут последовать официальные комментарии от России.Специалист ВШЭ Александр Лукин также заявил, что причин для беспокойства у России нет, так как власти страны и КНР сохраняют нейтральные отношения. Позиция Китая по сотрудничеству с США также близка Кремлю, ввиду чего оборонные вопросы при переговорах Кремля и Пекина не обсуждаются.