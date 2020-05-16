«Есть еще надежда»: Елена Летучая исполнила танец с племянницей Ярославой

Знаменитость рассказала поклонникам, что юная родственница долго уговаривала ее принять участие в записи ролика. Тем не менее Елена Летучая решила согласиться на просьбу малышки. На запечатленных кадрах журналистка и ее племянница Ярослава красиво танцуют под популярную композицию. Вот только звезда раскритиковала свои движения, заявив, что не является танцором. Как отметила продюсер, «в семье есть еще надежда». Судя по всему, поклонники обратили внимание не столько на перформанс кумира, сколько на ее внешность. Многие написали, что ведущая «одной толщины» с девочкой. Другим юзерам надоели посты с подобными флешмобами и они выразили надежду, что скоро люди начнут размещать другой контент.Что касается личной жизни Елены Летучей, в 2016 году она сыграла свадьбу с бизнесменом Юрием Анашенковым, увлекающимся хоккеем. Пока что у супругов нет совместных детей, однако у мужа журналистки есть двое наследников от прошлого брака. Экс-жена адвоката несколько раз через прессу обвиняла избранника, что он не помогает ребятам финансово.