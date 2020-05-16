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Доктор меднаук Юрий Фокин оценил безопасность проведения школьных занятий на свежем воздухе

Доктор меднаук Юрий Фокин оценил степень безопасности проведения школьных занятий в условиях пребывания на свежем воздухе. Во Франции уже приступили к снижению ограничений и предоставили возможность ученикам собираться вместе на условиях соблюдения санитарных требований.

В поселении Монмейран школы не были открыты, а родители детей устроили протест в виде организации урока в лесу. Парты разместили на значительном расстоянии, выполняя требования дистанцирования. Врач Фокин считает пребывание на улице полезным, а работа непосредственно с учителями более эффективна с точки зрения усвоения материала.

Специалист подчеркивает важность соблюдения мер предосторожности. В первую очередь здоровым должен быть сам учитель, чтобы избежать заражения подопечных. Врач отмечает, что в Японии уже давно предлагают вести уроки указанным способом. При этом в Стране восходящего солнца идея формируется под воздействием синтоизма и буддизма. В этом смысле почитание природы является важным аспектом. Духовное очищение японцы считают одним из факторов выздоровления, сообщает Слово и Дело.

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Общество
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:13

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