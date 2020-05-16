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Эксперт Татьяна Руженцова назвала диарею частым симптомом у детей с коронавирусом

Диарея стала частым симптомом коронавируса у детей. Представитель ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова перечислила актуальные свидетельства заражения COVID-19.
Эксперт Татьяна Руженцова назвала диарею частым симптомом у детей с коронавирусом

Чаще всего коронавирусная инфекция нового типа протекает у детей в легкой форме. У них появляется невысокая температура, першит в горле и теряется обоняние, но в некоторых случаях о болезни свидетельствует диарея. Этот симптом встречается не у каждого несовершеннолетнего пациента, но довольно часто, чтобы обратить на это внимание.

От осложнений и тяжелых форм инфекции дети страдают гораздо реже, но медики не исключают вероятность их проявления. Течение болезни может ухудшиться, если ребенок имеет иммунодефицитное состояние, а также болеет раком или страдает от других серьезных патологий.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:24

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