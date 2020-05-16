«Детство у всех было одинаковым»: Валерия Ланская составила список «детских приключений»
Актриса Валерия Ланская уверена, детство у всех было разным, но наполненным немалым количеством одинаковых приключений. Знаменитость составила список вещей, которые пробовал делать практически каждый ребенок, и предложила Instagram-фолловерам дополнить его.
Ланская уверена, 90% детей пытались потрогать стекловату, лизнуть зимой качели и сосульки, лепить фигурки из грязи, пробовали весной липовые почки, сладкие цветы желтой акации, кислые стебли ревеня и листья барбариса. Актриса в детстве, как и многие девочки, делала из одуванчиков кукол, вымачивая стебельки во рту, чтобы завивались разорванные края. Больше всего Ланской запомнились «секретки» и девчачьи анкеты, где таились вопросы о самом сокровенном.
Звезда, сопроводив пост фотографией ребенка, мечтательно всматривающегося в небо, предложила поклонникам дополнить список «приключений». Многие с удовольствием рассказали, чем занимались в детстве, и согласились с актрисой, что эти воспоминания вызывают улыбку.
Ланская уверена, 90% детей пытались потрогать стекловату, лизнуть зимой качели и сосульки, лепить фигурки из грязи, пробовали весной липовые почки, сладкие цветы желтой акации, кислые стебли ревеня и листья барбариса. Актриса в детстве, как и многие девочки, делала из одуванчиков кукол, вымачивая стебельки во рту, чтобы завивались разорванные края. Больше всего Ланской запомнились «секретки» и девчачьи анкеты, где таились вопросы о самом сокровенном.
Звезда, сопроводив пост фотографией ребенка, мечтательно всматривающегося в небо, предложила поклонникам дополнить список «приключений». Многие с удовольствием рассказали, чем занимались в детстве, и согласились с актрисой, что эти воспоминания вызывают улыбку.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:26