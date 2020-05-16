Экономист Максим Кривелевич рассказал о лучших способах хранения сбережений в России

«В последнее время растет тенденция снятия денег с банковских счетов. Причины могут быть разными. Некоторые граждане просто боятся, что их вклады будут заморожены, хотя никаких экономических предпосылок для этого нет, особенно если речь идет о государственных банках. За решение снять деньги нельзя осуждать, так как при минимальной финансовой образованности действительно может показаться, что банковская сфера находится в критической ситуации», - пояснил Кривелевич.

«В России пока нет достаточного уровня финансовой грамотности. Из-за этого граждане часто становятся жертвами мошенников. Если человек хочет начать инвестировать в ценные бумаги, начать можно с государственных облигаций. Центробанк дает определенные гарантии, что отличает его от частных трейдеров», - пояснил специалист.







По словам экономиста, инвестирование в ценные бумаги может стать оптимальным решением, которое значительно лучше хранения дома наличных денежных средств. Многие валюты на фоне мирового кризиса начали обесцениваться. Акции крупных компаний, особенно тех, кто смог увеличить доходы на фоне карантина, дорожают. Кривелевич посоветовал покупать ценные бумаги самостоятельно и не доверять свои финансы третьим лицам.