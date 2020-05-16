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Компания Hyundai рассказала о новинках для РФ

Компания Hyundai рассказала о своих новинках для РФ. До завершения 2020 года южнокорейский бренд намерен презентовать 4 новых авто, среди которых присутствуют Palisade и Genesis GV80.
Компания Hyundai рассказала о новинках для РФ

По данным члена дирекции российского офиса марки Алексея Калицева, осенью в РФ стартуют продажи 2 моделей Hyundai. Palisade представляет собой полноразмерный кроссовер, а Elantra - седан. Помимо этого, на сентябрь назначен дебют продуктов от суббренда Genesis. Речь идёт о моделях G80 и GV80. Последний на рынке РФ может потенциально повысить объём продаж бренда в 3 раза.

Hyundai много внимания уделяет развитию онлайн-сервисов. Компания уже анонсировала начало работы проекта Business Mobility, который обеспечивает долгосрочную аренду авто для юрлиц. По данным пресс-центра южнокорейского бренда, использовать сервис смогут крупные компании, а также индивидуальные предприниматели. Во время развития проекта Business Mobility поклонникам марки предоставят любые модели от Hyundai и Genesis на период 12-60 месяцев с ограничением пробега в 180 тысяч км.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:05

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