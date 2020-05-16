Певцов рассказал о венчании с Дроздовой в храме «Нечаянная радость»

Согласно размещенным кадрам, съёмки программы происходили в 1995 году. В сюжете запечатлен Леонид Якубович, пригласивший в эфир избранницу Певцова. В тот вечер компанию ей составили Лариса Удовиченко и Андрей Соколов. Более того, Ольга Дроздова вращала первый барабан. Тогда ведущий спросил имя режиссёра, который является одним из основоположников «русского эротического кино». На барабане у супруги Певцова выпал сектор ноль, что означает переход хода. В комментарии к публикации артист написал, что проект снимали 25 лет назад, а 18 лет назад он обвенчался с актрисой в храме под названием «Нечаянная радость». Затем знаменитость пожелал поклонникам «любви, терпения и оптимизма».Не так давно Дроздова рассказывала о намерении взять фамилию мужа. Пара вместе воспитывает общего сына Елисея. Кроме этого, до встречи с будущей женой у артиста родился наследник Даниил от коллеги по творческому цеху Ларисы Блажко. Молодой человек скончался в результате несчастного случая в 2012 году.