АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты из Германии назвали способы избежания проблем с кожей за ушами при длительном ношении…
EUR 79.13 USD 73.21
Курс валют на 16.05.2020

Глава Volvo Хокан Самуэльссон заявил о росте спроса на электрокары из-за самоизоляции

Хокан Самуэльссон, возглавляющий компанию Volvo, сообщил о росте спроса на электрокары из-за режима самоизоляции. Он провёл пресс-конференцию, в рамках которой сообщил о воздействии ситуации на рынок.
Глава Volvo Хокан Самуэльссон заявил о росте спроса на электрокары из-за самоизоляции

Хокан Самуэльссон уверен, что после удаления карантинных мер на территории большинства стран мира нужно ожидать высокого спроса на электрокары. При этом член дирекции Volvo выразил мнение о стремлении жителей крупных городов отказаться от персональных авто с ДВС. Предпочтение должно быть отдано электрокарам либо арендуемым по каршерингу моделям.

Специалисты не объяснили связь самоизоляции и смещения спроса в сторону электромобилей. В настоящее время у Volvo имеется лишь один продукт из последнего сегмента. Модель XC40 Recharge P8 оснащена двумя электрическими моторами общей производительностью на 408 «лошадей». Помимо этого она отличается наличием аккумуляторной батареи ёмкостью на 78 кВтч. Время появления нового электрокара от Volvo пока не называется.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 11:55

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые нашли у собак антитела к…
«Соблюдали все меры предосторожности»: Смехова отметила 20-летие сына Артема в компании экс-мужа и его…
Ученые определили генетический механизм развития хищничества у…
Иванов о заявлении на Милявскую: «У меня нет задачи посадить ее в…
Посольство Чехии выразило протест в связи с осквернением памятника чехословацким легионерам в…
В России после самоизоляции психологи станут…
У Ирины Пеговой на шоу «Танцы со звездами» отказала правая…
Citroen представила автомобиль, на котором в ЕС можно ездить без…
Наталья Чистякова-Ионова проверила своего пса на терпение и…
NI: Наращивание китайской военной мощи вызывает тревогу…
Эвелина Бледанс почувствовала резкое ухудшение самочувствия после выхода на…
Эксперт Татьяна Руженцова назвала диарею частым симптомом у детей с…
«Есть еще надежда»: Елена Летучая исполнила танец с племянницей…
Доктор меднаук Юрий Фокин оценил безопасность проведения школьных занятий на свежем…
В Госдепе США переживают из-за действий России в…
Компания Hyundai рассказала о новинках для…
Экономист Максим Кривелевич рассказал о лучших способах хранения сбережений в…
Глава Volvo Хокан Самуэльссон заявил о росте спроса на электрокары из-за…
Доктор Мясников развенчал слухи о сокрытии реального количества смертей от коронавируса в…
Volkswagen остановил поставки нового…
Певцов рассказал о венчании с Дроздовой в храме «Нечаянная…
Эксперты рассказали о способе отличить сайт мошенников от безопасного…
«Детство у всех было одинаковым»: Валерия Ланская составила список «детских…
Алексей Пушков напомнил послу США в Польше Джорджетт Мосбахер о риске "ядерной…
AMD назвала возможный ассортимент Ryzen 4000 семейства…
Диетолог Наталья Денисова предупредила россиян об опасности старого…
«Заглядывала во все пакеты»: Дана Борисова украла туфли у Марианы Саид-Шах на съёмках «Пусть…
Xiaomi может представить Mi Band 5 и Mi Band 4C…
Просмотреть все новости