Глава Volvo Хокан Самуэльссон заявил о росте спроса на электрокары из-за самоизоляции





Хокан Самуэльссон уверен, что после удаления карантинных мер на территории большинства стран мира нужно ожидать высокого спроса на электрокары. При этом член дирекции Volvo выразил мнение о стремлении жителей крупных городов отказаться от персональных авто с ДВС. Предпочтение должно быть отдано электрокарам либо арендуемым по каршерингу моделям.Специалисты не объяснили связь самоизоляции и смещения спроса в сторону электромобилей. В настоящее время у Volvo имеется лишь один продукт из последнего сегмента. Модель XC40 Recharge P8 оснащена двумя электрическими моторами общей производительностью на 408 «лошадей». Помимо этого она отличается наличием аккумуляторной батареи ёмкостью на 78 кВтч. Время появления нового электрокара от Volvo пока не называется.