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Доктор Мясников развенчал слухи о сокрытии реального количества смертей от коронавируса в России

Доктор Александр Мясников опроверг слухи о сокрытии реального количества смертей от коронавируса в России. В эфире канала "Россия 24" врач усомнился в корректности методики подсчета смертности журналистами Financial Times и The New York Times.
Доктор Мясников развенчал слухи о сокрытии реального количества смертей от коронавируса в России

Александр Мясников считает, что иностранные журналисты в своих статьях привели в пример данные о смертности в России за апрель обратив внимание не то, что они оказались выше, чем за тот же период прошлого года. Такой подход эксперт назвал некорректным, поскольку данные за один месяц не являются однозначным доказательством определенной тенденции. По словам медика, увеличение количества смертей в Москве за месяц составило около 1,8 тыс. случаев, а с диагнозом COVID-19 скончались около 600 человек.

Мясников подчеркнул, что аналогичная ситуация наблюдается и в тех странах, где летальных случаев в результате диагностированного коронавируса меньше по сравнению с общим приростом. Он напомнил, что коронавирус в России также диагностируется после вскрытия, когда в США и Великобритании эта процедура платная и необязательная.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:50

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