В Госдепе США переживают из-за действий России в Арктике
Госдеп США высказал переживания по поводу действий России на территории Арктики. Майкл Мерфи, являющийся помощником американского госсекретаря, отметил, что пребывание страны в северных регионах ставит под угрозу оборонную линию Альянса.
Американский чиновник обратил внимание на появление ОСК на основе Северного флота. Также в Арктике продолжается строительство инфраструктуры, граничащей с территориями, подконтрольными странам НАТО. Системы ПРО появились на Кольском полуострове. Мерфи пояснил, что возведение мощностей такого типа выходит за рамки правил обороны суверенных территорий стран.
Николай Корчунов, являющийся старшим должностным лицом Арктического совета, заявил, что активность НАТО на данной территории также вызывает опасения. Развертывание военных мощностей может привести к расшатыванию ситуации. Глава СФ РФ Александр Моисеев подтвердил наращивание присутствия Альянса в регионе.
«РФ и КНР пытаются как можно быстрее бросить вызов США, намекая на преобладание в военной отрасли. Арктический регион защищен от подобных действий, но присутствие России в нем вызывает определенные опасения. Мы готовы вынести вопрос регулирования Арктики на повестку дня в ходе следующего заседания», - рассказал Мерфи.
Американский чиновник обратил внимание на появление ОСК на основе Северного флота. Также в Арктике продолжается строительство инфраструктуры, граничащей с территориями, подконтрольными странам НАТО. Системы ПРО появились на Кольском полуострове. Мерфи пояснил, что возведение мощностей такого типа выходит за рамки правил обороны суверенных территорий стран.
Николай Корчунов, являющийся старшим должностным лицом Арктического совета, заявил, что активность НАТО на данной территории также вызывает опасения. Развертывание военных мощностей может привести к расшатыванию ситуации. Глава СФ РФ Александр Моисеев подтвердил наращивание присутствия Альянса в регионе.