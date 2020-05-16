Алексей Пушков напомнил послу США в Польше Джорджетт Мосбахер о риске "ядерной зимы"



В ФРГ - бунт против ядерного оружия США: социал-демократы требуют его вывести, ХДС - партия Меркель - мечтает сохранить. А посол США в Варшаве предлагает разместить его в Польше - поближе к России. Забыли про угрозу «ядерной зимы», неучи. Никак в ядерные игрушки не наиграются. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) May 15, 2020

Пушков отметил, что сейчас социал-демократическая партия Германии устраивает бунт против атомного оружия США, а Ангела Меркель намерена его сохранить. При этом американский посол в Варшаве считает необходимым размещение такого арсенала на польской территории. Это сенатор объяснил желанием Вашингтона повысить контроль над Россией. Он также напомнил об угрозе "ядерной зимы".Позже в своем микроблоге Пушков посоветовал всем, кто думает о появлении в Польше вооружения США, освежить в памяти события Карибского кризиса, имевшего место в 1962 году. Политик предположил, что эти чиновники вообще о нем не слышали или забыли, но развитие событий по подобному сценарию он считает быстрым путем для кризиса аналогичных масштабов.