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Volkswagen остановил поставки нового Golf

Компания Volkswagen приостановила поставки новой модели Golf. Немецкий бренд вынужден скорректировать планы после выявления неполадок ПО в бортовой системе.
Volkswagen остановил поставки нового Golf

Проблемы были обнаружены в части, ответственной за совершение экстренных вызовов. Такого рода функция рассматривается как обязательная для транспортных средств на территории государств ЕС. Управление компании Volkswagen в скором времени надеется разработать новый план для дальнейших действий. Один из сценариев предусматривает отзыв авто, а другой – проведение обновления ПО.

Во время реализации новой версии Golf на европейском рынке марка пострадала от задержек из-за трудностей с системой обновления ПО в режиме беспроводного подключения. В итоге время коммерческого дебюта было отложено. По предварительным данным, обновление будет выпущено 15-21 июня. В то же время производство новых хэтчей не останавливается. Все собранные модели будут храниться вплоть до обновления.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 11:43

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