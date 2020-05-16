Volkswagen остановил поставки нового Golf





Проблемы были обнаружены в части, ответственной за совершение экстренных вызовов. Такого рода функция рассматривается как обязательная для транспортных средств на территории государств ЕС. Управление компании Volkswagen в скором времени надеется разработать новый план для дальнейших действий. Один из сценариев предусматривает отзыв авто, а другой – проведение обновления ПО.Во время реализации новой версии Golf на европейском рынке марка пострадала от задержек из-за трудностей с системой обновления ПО в режиме беспроводного подключения. В итоге время коммерческого дебюта было отложено. По предварительным данным, обновление будет выпущено 15-21 июня. В то же время производство новых хэтчей не останавливается. Все собранные модели будут храниться вплоть до обновления.