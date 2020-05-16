«Маски так не носят!»: Дарья Донцова возмутилась из-за открытого носа сотрудников аптек

«Мы хотим, чтобы эпидемия закончилась? Тогда мы ДОЛЖНЫ носить маски правильно! И, если вы видите, что продавец, водитель и т.д. спустил маску с носа, надо немедленно ему сказать: оденьте маску правильно! Это называется: гражданская солидарность, коллективная ответственность!» - подчеркивает Донцова.

Донцова шокирована увиденным, ведь сотрудники аптеки могут оказаться бессимптомными носителями коронавируса и подвергать опасности всех посетителей. «Почему женщины открыли нос?», - недоумевает знаменитость. Она уверена, фармацевты, как и многие люди, которые неправильно носят маску, объясняют, что им «неудобно дышать».Поклонники поддержали призыв писательницы, отметив, что полностью с ней согласны. Однако признали, подобное можно увидеть не в одной аптеке или магазине, а в некоторых из них сотрудники, к сожалению, вообще не надевают маски.