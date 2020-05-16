«Заглядывала во все пакеты»: Дана Борисова украла туфли у Марианы Саид-Шах на съёмках «Пусть говорят»





В ходе записи очередного эпизода программы 43-летнюю знаменитость уличили в воровстве. Как оказалось, ее жертвой стала коллега по съёмочной площадке. Когда Мариана Саид-Шах уже находилась в студии, туда вошла светская львица. Журналистка обратила внимание на то, что Дана Борисова была в туфлях, напоминавших ее собственные. Ранее репортерша оставила их в пакете в гримерке. Когда все узнали правду, ведущая заявила, будто свою обувь забыла дома. Как отметил знакомый с ситуацией источник, туфли коллеги сразу понравились блондинке и она надела их, не спросив разрешение у владелицы.Примечательно в этом случае то, что Борисова не вернула журналистке обувь даже после завершения съёмок «Пусть говорят», предложив отправить ее Саид-Шах курьером на следующий день. Свой поступок светская львица объяснила тем, что еще хотела сделать селфи с Дмитрием Борисовым.Возможно, всему виной бедственное положение, в которое попала звезда ТВ. Недавно поклонники заметили, что она давно не появлялась на публике в новом наряде. По словам блондинки, в период карантина магазины не работают, поэтому у нее нет возможности обновить гардероб.