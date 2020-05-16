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«Заглядывала во все пакеты»: Дана Борисова украла туфли у Марианы Саид-Шах на съёмках «Пусть говорят»

Дана Борисова украла туфли у Марианы Саид-Шах на съёмках шоу «Пусть говорят». По словам источника, незадолго до начала рабочего процесса телеведущая начала заглядывать в каждый пакет, что был в гримерке.
«Заглядывала во все пакеты»: Дана Борисова украла туфли у Марианы Саид-Шах на съёмках «Пусть говорят»

В ходе записи очередного эпизода программы 43-летнюю знаменитость уличили в воровстве. Как оказалось, ее жертвой стала коллега по съёмочной площадке. Когда Мариана Саид-Шах уже находилась в студии, туда вошла светская львица. Журналистка обратила внимание на то, что Дана Борисова была в туфлях, напоминавших ее собственные. Ранее репортерша оставила их в пакете в гримерке. Когда все узнали правду, ведущая заявила, будто свою обувь забыла дома. Как отметил знакомый с ситуацией источник, туфли коллеги сразу понравились блондинке и она надела их, не спросив разрешение у владелицы.

Примечательно в этом случае то, что Борисова не вернула журналистке обувь даже после завершения съёмок «Пусть говорят», предложив отправить ее Саид-Шах курьером на следующий день. Свой поступок светская львица объяснила тем, что еще хотела сделать селфи с Дмитрием Борисовым.

Возможно, всему виной бедственное положение, в которое попала звезда ТВ. Недавно поклонники заметили, что она давно не появлялась на публике в новом наряде. По словам блондинки, в период карантина магазины не работают, поэтому у нее нет возможности обновить гардероб.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 11:09

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