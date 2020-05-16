Xiaomi может представить Mi Band 5 и Mi Band 4C летом
Компания Xiaomi может презентовать устройства Mi Band 5 и Mi Band 4C летом текущего года. Соответствующие приборы уже получили сертификацию в Китае.
По данным портала NCC, Xiaomi Mi Band 5 представлен с регистрационным номером XMSH10HM. Устройство Xiaomi Mi Band 4C появилось на сайте Тайваньской национальной коммуникационной комиссии. Инсайдеры сообщают, что фитнес-трекеры будут анонсированы уже в июне, но их выход на рынок состоится несколькими месяцами позднее.
Информацию о новых устройствах от Xiaomi обнародовал оператор Indonesia Telecom. На сайте компании Mi Band 4C числится под кодовым названием HMSH01GE. Устройство будет предлагаться в качестве подарка за подписание контракта с оператором связи на 2 года. Также Indonesia Telecom планирует продавать смартфоны со скидкой при заключении договора с абонентами.
Xiaomi Mi Band 5 получил дисплей стандарта AMOLED на 1,2 дюйма. Устройство отличается от предшественника встроенным чипом NFC и дактилоскопическим датчиком. В России прибор может появиться осенью текущего года. Его ориентировочная стоимость составляет примерно 160 долларов. Бюджетный трекер Xiaomi Mi Band 4C пока не был анонсирован официально.
По данным портала NCC, Xiaomi Mi Band 5 представлен с регистрационным номером XMSH10HM. Устройство Xiaomi Mi Band 4C появилось на сайте Тайваньской национальной коммуникационной комиссии. Инсайдеры сообщают, что фитнес-трекеры будут анонсированы уже в июне, но их выход на рынок состоится несколькими месяцами позднее.
Информацию о новых устройствах от Xiaomi обнародовал оператор Indonesia Telecom. На сайте компании Mi Band 4C числится под кодовым названием HMSH01GE. Устройство будет предлагаться в качестве подарка за подписание контракта с оператором связи на 2 года. Также Indonesia Telecom планирует продавать смартфоны со скидкой при заключении договора с абонентами.
Xiaomi Mi Band 5 получил дисплей стандарта AMOLED на 1,2 дюйма. Устройство отличается от предшественника встроенным чипом NFC и дактилоскопическим датчиком. В России прибор может появиться осенью текущего года. Его ориентировочная стоимость составляет примерно 160 долларов. Бюджетный трекер Xiaomi Mi Band 4C пока не был анонсирован официально.
Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 11:07