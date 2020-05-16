Xiaomi может представить Mi Band 5 и Mi Band 4C летом





По данным портала NCC, Xiaomi Mi Band 5 представлен с регистрационным номером XMSH10HM. Устройство Xiaomi Mi Band 4C появилось на сайте Тайваньской национальной коммуникационной комиссии. Инсайдеры сообщают, что фитнес-трекеры будут анонсированы уже в июне, но их выход на рынок состоится несколькими месяцами позднее.Информацию о новых устройствах от Xiaomi обнародовал оператор Indonesia Telecom. На сайте компании Mi Band 4C числится под кодовым названием HMSH01GE. Устройство будет предлагаться в качестве подарка за подписание контракта с оператором связи на 2 года. Также Indonesia Telecom планирует продавать смартфоны со скидкой при заключении договора с абонентами.Xiaomi Mi Band 5 получил дисплей стандарта AMOLED на 1,2 дюйма. Устройство отличается от предшественника встроенным чипом NFC и дактилоскопическим датчиком. В России прибор может появиться осенью текущего года. Его ориентировочная стоимость составляет примерно 160 долларов. Бюджетный трекер Xiaomi Mi Band 4C пока не был анонсирован официально.