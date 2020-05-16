AMD назвала возможный ассортимент Ryzen 4000 семейства Renoir





Ноутбуки с чипами из указанного семейства появляются на рынке только теперь. В отношении выпуска настольных процессоров представители AMD никаких комментариев не давали, однако интернет-источники выразили уверенность, что чипы появятся на рынке.Процессоры для ноутбуков созданы с использованием кристаллов 7 нм, которые объединяют 8 ядер типа Zen 2, а также модели архитектуры Vega 2. Для десктопных версий указанных чипов могут быть созданы на аналогичных кристаллах, но частота работы будет выше. Источники сообщают, что в составе модельного ряда Ryzen 4000 станут доступны версии на 4, 5 и 8 ядер.