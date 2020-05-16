АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты из Германии назвали способы избежания проблем с кожей за ушами при длительном ношении…
EUR 79.13 USD 73.21
Курс валют на 16.05.2020

AMD назвала возможный ассортимент Ryzen 4000 семейства Renoir

В интернете опубликовали информацию о намерении AMD выпустить настольные версии для мобильных процессоров из линейки Renoir. Последние компания презентовала в начале этого года.
AMD назвала возможный ассортимент Ryzen 4000 семейства Renoir

Ноутбуки с чипами из указанного семейства появляются на рынке только теперь. В отношении выпуска настольных процессоров представители AMD никаких комментариев не давали, однако интернет-источники выразили уверенность, что чипы появятся на рынке.

Процессоры для ноутбуков созданы с использованием кристаллов 7 нм, которые объединяют 8 ядер типа Zen 2, а также модели архитектуры Vega 2. Для десктопных версий указанных чипов могут быть созданы на аналогичных кристаллах, но частота работы будет выше. Источники сообщают, что в составе модельного ряда Ryzen 4000 станут доступны версии на 4, 5 и 8 ядер.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 11:17

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Певцов рассказал о венчании с Дроздовой в храме «Нечаянная…
Эксперты рассказали о способе отличить сайт мошенников от безопасного…
«Детство у всех было одинаковым»: Валерия Ланская составила список «детских…
Алексей Пушков напомнил послу США в Польше Джорджетт Мосбахер о риске "ядерной…
AMD назвала возможный ассортимент Ryzen 4000 семейства…
Диетолог Наталья Денисова предупредила россиян об опасности старого…
«Заглядывала во все пакеты»: Дана Борисова украла туфли у Марианы Саид-Шах на съёмках «Пусть…
Xiaomi может представить Mi Band 5 и Mi Band 4C…
Катя Лель нарушила самоизоляцию ради похода в…
Британские ученые нашли текст в считавшихся пустыми свитках Мертвого…
Анна Плетнева в «виртуальном путешествии» засветила упругие…
«Маски так не носят!»: Дарья Донцова возмутилась из-за открытого носа сотрудников…
Ученые из США выяснили, какие органы чувств человека перестают работать после остановки…
Яна Рудковская в мини-юбке исполнила ламбаду с Евгением…
Владимир Джабаров: "Некоторые регионы в будущем могут выйти из состава…
Алена Савкина напилась в присутствии матери и нецензурно высказалась в адрес Максима…
NASA опровергло сообщение о нежелании включать Россию в соглашение по…
Истребитель Су-57 отрабатывает беспилотный…
Селена Майер рассказала, как участники «Дом-2» спят…
Рентгенолог Сергей Морозов перечислил симптомы тяжелой формы заболевания…
Влад Кадони раскритиковал требующих закрыть «Дом-2»…
Ученые: Мужчины реже носят маски, считая это признаком…
Звезда «Дома-2» Степан Меньщиков отметил 43-летие с коллегами по…
МВФ: Мировая экономика будет долго восстанавливаться после…
В Киото археологи обнаружили крепостную стену XVI…
«Ну это же просто некрасиво»: Тина Канделаки раскритиковала интервью Дмитрия…
Ученые из Дании обнаружили с помощью Twitter новый паразитический…
Звезда «Дом-2» Настя Иванова заявила о готовности забеременеть от Руслана…
Просмотреть все новости