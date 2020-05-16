Анна Плетнева в «виртуальном путешествии» засветила упругие ягодицы

В кадре звезда позирует на фоне города, возвышающегося на холме. Плетнева облачена в приталенное платье, расшитое золотом, а сквозь его полупрозрачный подол видны ее длинные ноги и упругие ягодицы. Кроме данного снимка, певица обнародовала еще несколько фото, продемонстрировав идеальную фигуру в купальнике, и предложила угадать, где они сделаны.Поклонникам понравилось предложение звезды, многие сразу же стали писать свои варианты. Фолловеры признали, что они, как и Анна Плетнева, очень скучают по путешествиям и хотят, чтобы коронавирусная эпидемия, а с ней и все ограничения, поскорее закончились.