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Британские ученые нашли текст в считавшихся пустыми свитках Мертвого моря

Британские ученые выяснили, что свитки Метвого моря на самом деле не пустые, как считалось до недавнего времени. В результате проведенной научной работы, финансируемой Leverhulme, были выявлены древние тексты.

Мелкие фрагменты свитков, которые нашлись во время раскопок в Кумранских пещерах, в 1950 году были подарены правительством Иордании исследователю Рональду Риду, представляющему Университет Лидса. Ученый изучил их химический состав, придя к выводу, что эти фрагменты подходят для научных исследований, поскольку не несут ценной информации. Коллекцию передали в Манчестерский университет, а в собственной работе научный сотрудник Тейлор смог рассмотреть букву на одном из отдельных фрагментов.

После этого началось изучения других экземпляров, размер которых превышал 1 см. Шесть из них получили разрешение на дальнейшие исследования, а четыре содержали читаемый тест на иврите или арамейском языке. Слова написаны угольными чернилами, а крошечные части букв замечены и в других частях фрагментов. По словам ученых, наиболее явно просматривается слово “shabbat”, из-за чего фрагменты могут быть связаны с книгой Иезекииля.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:00

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