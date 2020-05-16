Британские ученые нашли текст в считавшихся пустыми свитках Мертвого моря





Мелкие фрагменты свитков, которые нашлись во время раскопок в Кумранских пещерах, в 1950 году были подарены правительством Иордании исследователю Рональду Риду, представляющему Университет Лидса. Ученый изучил их химический состав, придя к выводу, что эти фрагменты подходят для научных исследований, поскольку не несут ценной информации. Коллекцию передали в Манчестерский университет, а в собственной работе научный сотрудник Тейлор смог рассмотреть букву на одном из отдельных фрагментов.После этого началось изучения других экземпляров, размер которых превышал 1 см. Шесть из них получили разрешение на дальнейшие исследования, а четыре содержали читаемый тест на иврите или арамейском языке. Слова написаны угольными чернилами, а крошечные части букв замечены и в других частях фрагментов. По словам ученых, наиболее явно просматривается слово “shabbat”, из-за чего фрагменты могут быть связаны с книгой Иезекииля.