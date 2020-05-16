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Эксперты рассказали о способе отличить сайт мошенников от безопасного ресурса

Эксперты сообщили о методах, которые позволят отличить сайт мошенников от безопасного интернет-ресурса. Первым признаком подозрительности портала является наличие подписи «Not Secure» или значка в виде красного треугольника с восклицательным знаком рядом с доменным именем.
Эксперты рассказали о способе отличить сайт мошенников от безопасного ресурса

В случае регистрации сайта как опасного в браузерах они отмечаются словом «Dangerous». Последнее добавляется к ресурсу исключительно после выявления доказанных случаев организаторов ресурса в реализации преступных схем. Сообщение об опасности может выдать и антивирус. Лучше покинуть такой ресурс, чтобы не пострадать от зараженного портала.

Помимо этого, имеются порталы с частичной защитой. Они используют шифрование, однако при этом не гарантируется подлинность веб-сайта. Помимо этого, сообщение о соответствующем статусе может говорить о низком уровне сертификата, при оформлении которого не проводится глубокая проверка информации о собственнике сайта.

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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 11:30

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