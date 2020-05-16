Эксперты рассказали о способе отличить сайт мошенников от безопасного ресурса





В случае регистрации сайта как опасного в браузерах они отмечаются словом «Dangerous». Последнее добавляется к ресурсу исключительно после выявления доказанных случаев организаторов ресурса в реализации преступных схем. Сообщение об опасности может выдать и антивирус. Лучше покинуть такой ресурс, чтобы не пострадать от зараженного портала.Помимо этого, имеются порталы с частичной защитой. Они используют шифрование, однако при этом не гарантируется подлинность веб-сайта. Помимо этого, сообщение о соответствующем статусе может говорить о низком уровне сертификата, при оформлении которого не проводится глубокая проверка информации о собственнике сайта.