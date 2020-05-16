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Ученые из США выяснили, какие органы чувств человека перестают работать после остановки сердца

Ученые из США выяснили, какие органы чувств человека перестают функционировать в первую очередь после остановки сердца. Многие из пациентов, кто перенес клиническую смерть, слышали разговоры врачей и родственников.

Как утверждают врачи, человеческий организм отключается последовательно даже после полной остановки сердца, что связано с постепенным угасанием мозга. Сотрудники медцентра при Университете Нью-Йорка в результате проделанной работы выяснили, что даже после наступления смерти человек способен ощущать окружающий мир. В частности, к нему может прийти понимание о собственной кончине. Это подтверждают столкнувшиеся с клинической смертью личности, они часто видели или слышали что происходит вокруг еще до того, как произошел запуск сердечной мышцы.

Профессор Сэм Парниа обобщил итоги продолжительных наблюдений, придя к выводу, что организм может получать информацию еще некоторое время после смерти, но индивид не откликается на разного рода внешние раздражители. Некоторое время он не может пошевелиться даже при желании, а потом системы отключаются. Специалисты АНА делятся, что жизнь после того, как остановилось сердце, представляет собой первую фазу смерти. Человек не теряет способности слышать, а полная смерть наступает после отмирания клеток головного мозга, что может оказаться продолжительным процессом. Врачи больницы Haddassah в Иерусалиме объяснили- в последнюю очередь нехватка кислорода затрагивает область, ответственную за воспоминания, а первым люди теряют обоняние.

Один из авторов проведенного исследования, доктор Йонас Олофссон, признался, что изначально ученые намеревались выявить связь между обонянием и умственными нарушениями. Данная корреляция найдена не была, но ученые выяснили, что потеря чувства запаха указывает на повышение риска смерти. Предполагается, что бляшки, образующиеся в клетках головного мозга во время болезни, наносят повреждение нерву, ответственному за обоняние. Однако медики напоминают о том, что эта способность может временно исчезнуть из-за некоторых расстройств, например, синусита. Журналистка Дженни Диар объединила результаты предыдущих исследований, отметив, что после смерти первыми пропадают зрение и обоняние, потом происходит отключение тактильных ощущений, но последним пропадает слух.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:48

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