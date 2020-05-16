Яна Рудковская в мини-юбке исполнила ламбаду с Евгением Плющенко

Музыкальный продюсер разместила в своем блоге новый сюжет, на котором запечатлена с мужем, устроившим для фанатов творческий челлендж. На кадрах Евгений Плющенко исполнил со своей женой ламбаду, а также продемонстрировал ряд пластичных движений, призвав интернет-пользователей танцевать бедрами. Яна Рудковская выбрала для участия во флешмобе мини-юбку розового цвета и черную блузку, дополнив образ туфлями на шпильке. Телеведущая старалась правильно выполнять за спортсменом все па, которые выучила заранее. Особенно умело она двигала ногами.До начала самоизоляции светская львица успела посетить Францию, а после возвращения на родину в течение двух недель соблюдала дома карантин. Продюсер со всей ответственностью отнеслась к сложившейся ситуации и не выходила из дома.