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Яна Рудковская в мини-юбке исполнила ламбаду с Евгением Плющенко

Яна Рудковская в короткой юбке станцевала с Евгением Плющенко ламбаду. Супруги решили показать поклонникам мастер-класс, опубликовав ролик в Instagram.
Яна Рудковская в мини-юбке исполнила ламбаду с Евгением Плющенко

Музыкальный продюсер разместила в своем блоге новый сюжет, на котором запечатлена с мужем, устроившим для фанатов творческий челлендж. На кадрах Евгений Плющенко исполнил со своей женой ламбаду, а также продемонстрировал ряд пластичных движений, призвав интернет-пользователей танцевать бедрами. Яна Рудковская выбрала для участия во флешмобе мини-юбку розового цвета и черную блузку, дополнив образ туфлями на шпильке. Телеведущая старалась правильно выполнять за спортсменом все па, которые выучила заранее. Особенно умело она двигала ногами.

До начала самоизоляции светская львица успела посетить Францию, а после возвращения на родину в течение двух недель соблюдала дома карантин. Продюсер со всей ответственностью отнеслась к сложившейся ситуации и не выходила из дома.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 10:41

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