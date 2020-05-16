Алена Савкина напилась в присутствии матери и нецензурно высказалась в адрес Максима Колесникова





Участница «Дом-2» резко высказалась в адрес нового возлюбленного, когда он попросил прекратить «пьяную» вечеринку, а также не поддался ее «чарам». Участница проекта кричала, чтобы молодой человек оставил ее в покое и занялся своей жизнью. Раньше Рапунцель с Денисом Мокроусовым вела себя подобным образом.Интернет-пользователи оказались шокированы неадекватностью Савкиной. Многие раскритиковали ее за частое употребление спиртных напитков, после чего она совершенно не думает о ребенке. Колесникова, наоборот, поклонники «Дом-2» поддержали и похвалили за то, что не воспользовался нетрезвым состоянием возлюбленной.