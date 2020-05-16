Диетолог Наталья Денисова предупредила россиян об опасности старого картофеля





Старый картофель способен вырабатывать гликоалкалоид соланин, который в значительных дозах опасен для человека. Большая концентрация этого вещества приводит к тошноте, рвоте и диарее. При этом, по словам Денисовой, сморщенный корнеплод с маленькими «глазочками» не вреден. Предпочтение следует отдавать отварному старому картофелю, а не жареному или запеченному в кожуре. В этом случае концентрация соланина будет максимальная, так как он сосредотачивается в верхнем слое корнеплода.Перед приготовлением блюда из картофеля диетолог советует срезать толстый слой кожуры и все «глазочки». Также его лучше предварительно замочить в воде, чтобы уменьшить количество вредных веществ. Наталья Денисова предостерегла также от покупки картофеля, который уже начал зеленеть.