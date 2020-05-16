Владимир Джабаров: "Некоторые регионы в будущем могут выйти из состава Украины"

«Регионы Юго-Востока, которые не хотят говорить о возвращении в юрисдикцию Киева, могут стать только первыми областями, желающими стать независимыми. В будущем Украина рискует потерять Николаев, Херсон, Одессу и Запорожье. Пока они выжидают, но протестные настроения в стране нарастают», - рассказал Джабаров.





Джабаров заявил, что общественные волнения связаны с отсутствием поддержки политики действующей власти со стороны народа. Президент Владимир Зеленский постепенно начинает сотрудничать с бывшим главой государства Петром Порошенко, поддерживая одинаковые законодательные инициативы.Чиновник подчеркнул, что в Кремле «встревожены ситуацией в Украине». По его мнению, нынешний глава государства «не руководит страной». Украиной на самом деле могут управлять некие левые силы, остающиеся в тени. Джабаров не исключил, что уже к концу года Киев полностью откажется от исполнения Минских договоренностей по своей инициативе. Подобное развитие событий ранее обсуждал сам Владимир Зеленский.