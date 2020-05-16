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NASA опровергло сообщение о нежелании включать Россию в соглашение по Луне

В NASA опровергли заявление России по поводу нежелания включать страну в соглашение по Луне. Представители американского космического агентства отметили, что первым шагом для присоединения станет проект Gateway.

«В прессе обнародовали множество информации, которую называли утечками с официальных источников. Документ под названием Artemis Accords пока находится в разработке, из-за чего говорить о преимуществах некорректно. На фоне волны информации в прессе я бы на месте России отреагировал точно также. Мы со своей стороны отмечаем, что готовы к сотрудничеству, которое еще предстоит обсудить», - рассказал Майкл Голд, являющийся заместителем главы NASA по международным связям.

Представитель космического агентства также пояснил, что США видит Россию в качестве партнера по освоению Луны. Он напомнил о «Договоре по космосу», подписанном в 1967 году. Голд надеется, что переговоры по соответствующему вопросу начнутся в ближайшее время, но многое будет зависеть от российской стороны.

Проект Gateway подразумевает создание окололунной станции. Программа Artemis включает в себя данную инициативу, ввиду чего Россия фактически уже является партнером США по освоению спутника Земли. По словам Голда, в будущем сферы сотрудничества можно будет расширить по обоюдному желанию сторон.

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Политика
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 10:25

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