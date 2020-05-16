NASA опровергло сообщение о нежелании включать Россию в соглашение по Луне

«В прессе обнародовали множество информации, которую называли утечками с официальных источников. Документ под названием Artemis Accords пока находится в разработке, из-за чего говорить о преимуществах некорректно. На фоне волны информации в прессе я бы на месте России отреагировал точно также. Мы со своей стороны отмечаем, что готовы к сотрудничеству, которое еще предстоит обсудить», - рассказал Майкл Голд, являющийся заместителем главы NASA по международным связям.





Представитель космического агентства также пояснил, что США видит Россию в качестве партнера по освоению Луны. Он напомнил о «Договоре по космосу», подписанном в 1967 году. Голд надеется, что переговоры по соответствующему вопросу начнутся в ближайшее время, но многое будет зависеть от российской стороны.Проект Gateway подразумевает создание окололунной станции. Программа Artemis включает в себя данную инициативу, ввиду чего Россия фактически уже является партнером США по освоению спутника Земли. По словам Голда, в будущем сферы сотрудничества можно будет расширить по обоюдному желанию сторон.