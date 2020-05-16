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Влад Кадони раскритиковал требующих закрыть «Дом-2» россиян

Влад Кадони осудил россиян, которые требуют закрыть «Дом-2». Многим не нравится то, что участники проекта часто дерутся, лгут и употребляют алкоголь.
Влад Кадони раскритиковал требующих закрыть «Дом-2» россиян

Ведущий устал читать негативные отзывы интернет-пользователей по поводу происходящего на телестройке. По этой причине Влад Кадони решил прекратить критику героев реалити, объяснив людям, за что многие до сих пор его смотрят. Как отметил звезда «Дома-2», такие программы показывают по телевизору только потому, что это интересно аудитории. На просторах Сети множество пабликов размещают «желтуху», поскольку контент читают юзеры. Как отметил экстрасенс, грязные истории не показывали бы на ТВ, если бы они не были интересны россиянам.

Кроме этого Кадони предложил подписчикам обратить внимание на страницы, которые они отслеживают. Ведущий высказал сомнение, что среди них вряд ли можно найти аккаунты о литературе. Сам психолог не против почитать о себе разные слухи, поскольку может узнать много нового о других людях.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 10:09

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