Истребитель Су-57 отрабатывает беспилотный режим





Су-57 используется в целях ликвидации любых типов целей. Первый вылет авиамашина провела в 2010 г. Основными преимуществами истребителя являются манёвренность, объединённая с характеристиками скорости, небольшая заметность и высокотехнологичная аппаратура. В начале мая Юрий Борисов сообщил, что госиспытания Су-57 находятся на финальном этапе.В соответствии с его словами, начальная партия истребителей в объёме 2 единицы будет отправлена ВКС РФ в текущем году. Согласно словам Борисова, Су-57 тестируется в «жестких» условиях. Суммарно проведены свыше 3,5 тысячи полетов. Самолет смог подтвердить почти все требования по исполнению ТТЗ. Госконтракт на приобретение Су-57 рассчитан на отправку 76 самолетов для комплектации 3 авиаполков. Борисов сообщает, что он исполняется в полном соответствии с установленным графиком.