Звезда «Дома-2» Степан Меньщиков отметил 43-летие с коллегами по проекту
Звезда «Дома-2» Степан Меньщиков отпраздновал 43 день рождения с коллегами по проекту и любимой женщиной. Фото с мероприятия на своей странице в Instagram поделилась избранница мужчины Ангелина Монах.
Дню рождения любимого человека Ангелина Монах посвятила сразу два публикации в соцсети. В первой она поздравила Меньщикова с праздником, пожелав ему «жизни яркой, как солнце».
Беременная избранница именинника поблагодарила его родителей за то, что подарили миру такого «талантливого мужчину с невероятной судьбой», а также сказала спасибо за любовь, что он излучает. Помимо этого участница «Дома-2» посвятила половину поста описанию своих чувств к возлюбленному. По словам Монах, она «безумно счастлива» рядом со Степаном Меньщиковым и считает его «своей мечтой», воплотившейся в реальность.
В следующей публикации девушка была менее многословна и просто пожелала избраннику осуществления всех его желаний и стремлений. К поздравлениям Монах добавила фото с празднования дня рождения Меньщикова, на котором позировала вместе с ним на фоне торта в форме скрипки, украшенного свечами.
Дню рождения любимого человека Ангелина Монах посвятила сразу два публикации в соцсети. В первой она поздравила Меньщикова с праздником, пожелав ему «жизни яркой, как солнце».
Беременная избранница именинника поблагодарила его родителей за то, что подарили миру такого «талантливого мужчину с невероятной судьбой», а также сказала спасибо за любовь, что он излучает. Помимо этого участница «Дома-2» посвятила половину поста описанию своих чувств к возлюбленному. По словам Монах, она «безумно счастлива» рядом со Степаном Меньщиковым и считает его «своей мечтой», воплотившейся в реальность.
В следующей публикации девушка была менее многословна и просто пожелала избраннику осуществления всех его желаний и стремлений. К поздравлениям Монах добавила фото с празднования дня рождения Меньщикова, на котором позировала вместе с ним на фоне торта в форме скрипки, украшенного свечами.
ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 10:04