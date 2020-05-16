Звезда «Дома-2» Степан Меньщиков отметил 43-летие с коллегами по проекту

Дню рождения любимого человека Ангелина Монах посвятила сразу два публикации в соцсети. В первой она поздравила Меньщикова с праздником, пожелав ему «жизни яркой, как солнце».Беременная избранница именинника поблагодарила его родителей за то, что подарили миру такого «талантливого мужчину с невероятной судьбой», а также сказала спасибо за любовь, что он излучает. Помимо этого участница «Дома-2» посвятила половину поста описанию своих чувств к возлюбленному. По словам Монах, она «безумно счастлива» рядом со Степаном Меньщиковым и считает его «своей мечтой», воплотившейся в реальность.В следующей публикации девушка была менее многословна и просто пожелала избраннику осуществления всех его желаний и стремлений. К поздравлениям Монах добавила фото с празднования дня рождения Меньщикова, на котором позировала вместе с ним на фоне торта в форме скрипки, украшенного свечами.