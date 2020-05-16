Селена Майер рассказала, как участники «Дом-2» спят втроем
Селена Майер решила оказать помощь в выстраивании отношений своим коллегам на проекте «Дом-2». Звезда телешоу недавно провела ночь в одной постели с Максимом Моргенштерном и новенькой участницей Анастасией, но не собирается на этом останавливаться.
Майер, считающая себя отличным сексологом, теперь оказывает услуги Екатерине Богдановой и Николаю Должанскому. Пара всю ночь провела под наблюдением коллеги. Однако, как уверяет звезда «Дом-2», между ними интима не было, так как каждый из троицы спал под отдельным одеялом.
Поклонников реалити-шоу откровения Майер привели в недоумение, многие раскритиковали ее чрезмерную активность и желание вмешаться в чужие отношения. Интернет-пользователи назвали «самопровозглашенного сексолога» одной из самых развратных девушек на проекте и считают, подобные эксперименты в постели до добра не доведут.
Майер, считающая себя отличным сексологом, теперь оказывает услуги Екатерине Богдановой и Николаю Должанскому. Пара всю ночь провела под наблюдением коллеги. Однако, как уверяет звезда «Дом-2», между ними интима не было, так как каждый из троицы спал под отдельным одеялом.
Поклонников реалити-шоу откровения Майер привели в недоумение, многие раскритиковали ее чрезмерную активность и желание вмешаться в чужие отношения. Интернет-пользователи назвали «самопровозглашенного сексолога» одной из самых развратных девушек на проекте и считают, подобные эксперименты в постели до добра не доведут.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:17